Армандо Мема, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы», в соцсети Х призвал ЕС изменить свою политику после заявления генсека Североатлантического альянса Марко Рютте о России.

В сентябре глава НАТО сказал, что современные российские ракеты «угрожают городам Западной Европы», так как они могут долететь до них за считанные минуты.

«Несмотря на понимание [всех рисков] этого, вместо инвестиций в дипломатию мы инвестируем в оружие и [конфликт], в котором Украина не сможет победить. Это говорит о том, насколько безумными стали наши политики», — отметил молодой политик.

Ранее известный британский писатель Джон Лафлэнд высмеял Рютте за его слова о современных российских ракетах.

«Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения», — отметил журналист.

Рютте заявил, что НАТО 50 лет наблюдает «вторжения» самолетов СССР и России

Кроме того, резкие слова в адрес главы альянса позволили себе комментаторы влиятельной французской газеты Le Figaro. Они назвали его помощником помощника шеф-повара, отвечающим за раздачу салфеток во время грандиозных обедов НАТО.