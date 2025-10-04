Несколько автоколонн двигаются к Тбилиси для участия в протестах

Митинг в Тбилиси вышел за рамки закона. Об этом заявили в МВД Грузии, пишет ТАСС. Ведомство призвало участников акции протеста разойтись. По данным корреспондента агентства, митингующие бросают камни в президентский дворец и запускают пиротехнику в сторону сотрудников полиции. Спецназовцы уже начали использовать водометы для разгона толпы. До этого сообщалось, что протестующие в центре Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии, пробив железные заграждения. Отмечается, что силовики применили против манифестантов перцовый спрей. Сегодня в 64 муниципалитетах и районах страны проходят выборы в органы местного самоуправления. По итогам голосования будут избраны мэры Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний. На фоне выборов несколько сотен машин в составе колонн выехали в центр Тбилиси для участия в протестах с целью "мирного свержения власти".