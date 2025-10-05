Движение ANO получило на выборах в Чехии 34,51% после подсчета 100% голосов

Политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), во главе которой стоит бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, набрало на выборах в Палату депутатов (нижняя палата) парламента Чехии 34,51% голосов избирателей. Данные огласило Чешское статуправление после подсчета всех голосов, пишет информагентство TK.

Таким образом, ANO получает в нижней палате 80 мест из 200.

Сообщается, что в Палату прошло шесть партий - это коалиция Spolu ("Вместе"), состоящая из находящихся у власти в республике либеральных партий (23,36% и 52 депутатских мандата), политическое движение STAN ("Старосты и независимые") - партнер Spolu по действующей правительственной коалиции (11,23% и 22 мандата), Pir ti (Чешская пиратская партия) - 8,97% и 18 мандатов, оппозиционное правое политическое движение SPD ("Свобода и прямая демократия") - 7,78% и 15 мандатов, а также внепарламентское движение Motorist ("Автомобилисты") - 6,77% и 13 депутатских мандатов.

Если сравнивать с прошлыми выборами в Палату депутатов, проходившими осенью 2021 года, количество представителей ANO в нижней палате увеличилось на 8 депутатов. Представительство Spolu и STAN уменьшилось, соответственно, на 19 и 11 депутатов. На пять депутатов уменьшилась также фракция SPD.

Официально эти данные Государственная избирательная комиссия объявит в понедельник.

Пока же Бабиш приглашен на Пражский град к президенту Чехии Петру Павелу, который согласно конституции назначает кабмин. Встреча запланирована в воскресенье на 10:00 по московскому времени.

Бабиш, который, похоже, вновь займет пост премьера, может опираться на поддержку в нижней палате парламента на SPD и движения Motorist.