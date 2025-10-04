В Германии задержан подозреваемый в запуске дрона над аэропортом

Полиция ФРГ задержала 41-летнего хорвата за запуск беспилотного летательного аппарата вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные полиции.

Немецкая пресса сообщила, что ей попал в руки секретный отчет федеральной полиции. В нем говорится, что за запуск дрона вблизи аэропорта задержан гражданин Хорватии.

«Сотрудники смогли задержать 41-летнего хорвата, который управлял дроном», — сказано в отчете.

Сейчас полицейские выясняют, почему он находился с дроном в аэропорту и какие цели преследовал.

Накануне утром стационарная система обнаружения дронов сообщила о БПЛА, находившемся в 700 метрах от франкфуртского аэропорта. Полиция начала расследование инцидента.

Bild: замеченные над аэропортом Мюнхена дроны кружили над базой бундесвера

Также полиция Германии ведет расследование из-за дронов, замеченных над аэропортом Мюнхена сегодня ночью.