В Германии обсуждают запрет соцсетей для несовершеннолетних
Генсек влиятельной немецкой партии ХДС Карстен Линнеман не исключил введения в ФРГ запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. Об этом пишет Rheinische Post.
По данным газеты, в последние месяцы политики из разных партий Германии неоднократно высказывались о введении возрастного ограничения для использования социальных сетей.
«Если мы позволим этому продолжаться, это будет равносильно предательству по отношению к нашим детям. Лично я открыт для обсуждения запрета социальных сетей для детей до 16 лет», — разъяснил Линнеман.
Политик уточнил, что общение в интернете вышло за рамки простой дискуссии, оппоненты стали оскорблять, дискредитировать друг друга, «часто это происходит ниже пояса».
«Неудивительно, что дети, проводящие много времени в интернете, все чаще страдают от депрессии», — подчеркнул генсек ХДС.
Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зелёные» Франциска Брантнер в беседе с журналистами Stuttgarter Zeitung согласилась с идеей запрета социальных сетей для детей младше 16 лет.
«Я решительно поддерживаю возрастное ограничение в 16 лет для использования социальных сетей», — отметила Брантнер.
По ее оценке, соцсети «вышли из-под контроля» и делают детей зависимыми.