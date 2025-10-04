В Германии обсуждают запрет соцсетей для несовершеннолетних

Генсек влиятельной немецкой партии ХДС Карстен Линнеман не исключил введения в ФРГ запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. Об этом пишет Rheinische Post.

По данным газеты, в последние месяцы политики из разных партий Германии неоднократно высказывались о введении возрастного ограничения для использования социальных сетей.

«Если мы позволим этому продолжаться, это будет равносильно предательству по отношению к нашим детям. Лично я открыт для обсуждения запрета социальных сетей для детей до 16 лет», — разъяснил Линнеман.

Политик уточнил, что общение в интернете вышло за рамки простой дискуссии, оппоненты стали оскорблять, дискредитировать друг друга, «часто это происходит ниже пояса».

«Неудивительно, что дети, проводящие много времени в интернете, все чаще страдают от депрессии», — подчеркнул генсек ХДС.

Во Франции предложили запретить соцсети детям младше 15 лет

Ранее сопредседатель немецкой партии «Зелёные» Франциска Брантнер в беседе с журналистами Stuttgarter Zeitung согласилась с идеей запрета социальных сетей для детей младше 16 лет.

«Я решительно поддерживаю возрастное ограничение в 16 лет для использования социальных сетей», — отметила Брантнер.

По ее оценке, соцсети «вышли из-под контроля» и делают детей зависимыми.