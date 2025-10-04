Западным журналистам устроили экскурсию по бункеру президента США Дональда Трампа, построенному на случай ядерной войны – «цитадели Армагеддона». Это произошло во второй раз в новейшей истории, пишет The Sun.

Комплекс Шайенн-Маунтин представляет собой обширный гранитный город, построенный на глубине 600 м в Скалистых горах (Колорадо). Он был возведен в 1966 году, в разгар холодной войны для защиты от советских ракет.

Это мега-бункер, спроектированный, чтобы выдерживать прямые ядерные удары «в тысячу раз сильнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму».

Действующий подземный город располагает собственными электростанциями, подземными озерами питьевой воды и огромными запасами продовольствия. В комплексе есть собственный действующий магазин Subway store, который называют «самым безопасным магазином в мире».

15 зданий, занимающих площадь в 20 тысяч кв м, «подвешены на массивных пружинах», чтобы выдержать удар ядерного взрыва.

Данный комплекс будет функционировать как штаб-квартира командования вооруженных сил США и Канады в случае атомной войны.

Генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием США и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD), сказал, что сегодня объект «остается таким же жизненно важным, каким он был, когда его впервые открыли в 1966 году».

Трамп наращивает производство разрушительных ракет

Гийо заявил, что его не беспокоят современные угрозы, включая «российские самолеты, зондирующие воздушное пространство США, китайские аэростаты наблюдения или кибератаки».