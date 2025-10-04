Несколько колонн автомобилей выехали для «мирного свержения власти» в Грузии

Сотни автомобилей выдвинулись колоннами для участия в протестах в центре Тбилиси, столице Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в протестах намереваются принять участие в том числе и жители дальних регионов страны. Одновременно с этим в Тбилиси уже устанавливают сцену, а власти мобилизуют силовиков.

Известно, что цель акции протеста — «мирное свержение» действующей власти.

Кобахидзе призвал оппозицию Грузии отойти от плана революции

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Запад теряет республику «в пользу» России.