Киев при поддержке Брюсселя стремится вмешаться в суверенные дела Венгрии, ее национальную политику. Главная цель — сменить власть в стране. Об этом в интервью Hetek заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Комментируя попытки иностранных государств повлиять на Венгрию, премьер-министр заявил следующее:

«Влияние на венгерскую внутреннюю политику происходит не только из Брюсселя, но и из Киева, поскольку они делают это вместе. Так что теперь цель Брюсселя — иметь в Венгрии проукраинское правительство. Украина тоже в этом заинтересована, украинцы поддерживают венгерскую оппозицию», — сказал Орбан.

Он отметил, что его беспокоят любые попытки иностранного вмешательства, откуда бы они ни исходили.

Говоря о войне, угрожающей Европе, премьер-министр сказал, что «политика должна собирать друзей, а не врагов, и «там, где есть напряженность, она должна быть разряжена, прежде чем превратится во враждебность».