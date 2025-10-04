Орбан заявил о вмешательстве Киева в политику Венгрии
Киев при поддержке Брюсселя стремится вмешаться в суверенные дела Венгрии, ее национальную политику. Главная цель — сменить власть в стране. Об этом в интервью Hetek заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Комментируя попытки иностранных государств повлиять на Венгрию, премьер-министр заявил следующее:
Он отметил, что его беспокоят любые попытки иностранного вмешательства, откуда бы они ни исходили.
Говоря о войне, угрожающей Европе, премьер-министр сказал, что «политика должна собирать друзей, а не врагов, и «там, где есть напряженность, она должна быть разряжена, прежде чем превратится во враждебность».