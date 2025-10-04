В Чехии завершились парламентские выборы

В Чехии завершилось голосование на выборах в Палату депутатов, нижнюю палату парламента, и стартовал процесс подсчета голосов. Об этом сообщает агентство ČTK.

Двухдневные выборы, как отмечает ČTK, характеризовались высокой активностью граждан. Предварительные данные указывают на то, что явка превысила 50%, а отдельные избирательные участки демонстрировали показатели выше 60% уже к 11:00 (12:00 мск).

Предварительные результаты выборов ожидаются вечером 4 октября. Официальное подтверждение итогов Государственной избирательной комиссией запланировано на 6 октября, согласно информации агентства.

3-4 октября в Чехии проходят парламентские выборы, результаты которых могут изменить проукраинскую позицию страны. Главный претендент на победу — Бабиш — собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.