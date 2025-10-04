Лукашенко призвал привлекать трудовых мигрантов из стран бывшего СССР

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал в вопросе привлечения трудовых мигрантов в республику ориентироваться в первую очередь на выходцев из стран бывшего Советского Союза.

Он отметил, что к мигрантам нужно относиться как к собственным гражданам.

«И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. По-белорусски: «Кинь наперёд — потом найдёшь». Поэтому надо ориентироваться особенно на наши республики (бывшего СССР. — RT). Это же наши люди», — приводит его слова БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принимать желающих работать мигрантов. Также он объяснял важность их привлечения в страну. Он отмечал, что республика столкнулась с нехваткой рабочей силы.