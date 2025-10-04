Спецназ Франции на днях провел высадку на борт нефтяного танкера Boracay (другие названия — Pushpa и Kiwala), задержал двух членов экипажа. Этот шаг Парижа был чистым воды театром — в реальности власти страны ничего не могут сделать «теневому флоту», пишет Spectator.

Накануне президент России Владимир Путин назвал пиратством задержание французскими военными танкера в нейтральных водах. Он добавил, что истинной причиной задержания стала тяжелая внутренняя ситуация во Франции.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе [с «теневым флотом»]. Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика, более того, она сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа», — отметил автор статьи.

Напомним, что после речи Путина моряков вернули на борт танкера, судно продолжило плавание по маршруту.

Ранее сообщалось, что военнослужащие французского элитного спецподразделения Commando Marine произвели высадку на борт нефтяного танкера Boracay в районе порта Сен-Назер.

Захват танкера обернулся позором для Макрона

В операции по задержанию танкера участвовали моторная лодка и вертолет — воздушное судно отслеживало поведение моряков, было готово оказать необходимую помощь.

При осмотре Boracay часть членов экипажа была задержана, заметили журналисты. В частности, военные забрали для допроса капитана танкера и старшего помощника.