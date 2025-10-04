Запад совершает большую ошибку на Украине: Россию не испугают ни планы НАТО, ни попытки изоляции, рассказал президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Додик сделал ряд заявлений по международной повестке по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях «Валдая» в Сочи.

По его мнению, бывшая Югославия стала тренировочной площадкой для западных творцов глобальных неолиберальных процессов, которые готовились к Украине.

«Конечно, это несравнимо. Россию невозможно окружить войсками НАТО и изолировать таким образом, как это было сделано с нами, сербами», — подчеркнул Додик.

По его словам, у России свой путь, она стабильна, у нее нет никаких внутренних проблем, которые могут дестабилизировать ее.

Президент заметил, что в качестве единственного проблеска разума на Западе выступает только политика Будапешта.

Ранее Додик попросил Путина не оставить республику «на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить ее» и не дают нормально жить.