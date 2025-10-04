Недавний громкий захват танкера Boracay из так называемого «теневого флота» перевозящего российскую нефть французским спецназом был не более чем пиар-акцией, которая закончилась полным провалом. К такому выводу приходит британская газета The Spectator в своем аналитическом материале.

Издание отмечает, что операция, которая со стороны напоминала «сцену из фильма «Миссия: невыполнима», на деле обернулась пшиком. Несмотря на громкие заявления президента Эммануэля Макрона, танкер был тихо отпущен всего через два дня.

«Весь этот громкий международный инцидент закончился лишь двухдневной задержкой поставки 100 000 тонн сырой нефти. Не было найдено никаких доказательств причастности к дронам, которые кружили над аэропортом Копенгагена 30 сентября», — пишет издание.

The Spectator приводит в пример реакцию президента России Владимира Путина, который на форуме «Валдай» прямо назвал действия Франции «актом пиратства» и предположил, что Макрон устроил это шоу для «отвлечения внимания от внутренних проблем». Удивительно, но британская газета склоняется к тому, что российский президент прав.

«На этот раз Путин, возможно, прав», — отмечает The Spectator. — «Макрон назвал этот драматичный абордаж важным шагом в борьбе с теневым флотом... Но на практике Европа мало что может сделать для прекращения этого трафика, более того, она сама является крупным потребителем российской нефти, нефтепродуктов и газа».

Таким образом, по мнению британского издания, показательная операция французских коммандос была лишь попыткой создать видимость борьбы, которая разбивается о суровую реальность — зависимость Европы от российских энергоносителей.