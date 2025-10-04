Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область заявил, что в условиях происходящего в мире передела необходимо выжить.

"Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья - прим. ТАСС) - в лаптях ходить, [как в прошлые времена], - не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить", - цитирует главу государства агентство БелТА.

30 сентября на встрече с главами правительственных делегаций, участвовавших в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, Лукашенко заявил о сражении за передел мира.