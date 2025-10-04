Напавший на синагогу в Манчестере был фигурантом дела об изнасиловании

Мужчина, совершивший нападение на синагогу в Манчестере, недавно был задержан по делу об изнасиловании, но позднее его отпустили под залог. Об этом говорится в заявлении главы контртеррористического подразделения британской полиции Лоренса Тейлора.

"Судя по оперативной проверке информации в наших базах, этот человек не был известен контртеррористическому подразделению. Однако у него есть криминальное прошлое, не связанное с терроризмом. В частности, недавно он был задержан за изнасилование, после чего его отпустили под залог", - сказал он.Тейлор подчеркнул, что 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами, который совершил нападение на синагогу, "мог находиться под влиянием крайней исламистской идеологии".

Он добавил, что в пятницу сотрудники полиции задержали трех человек (одного мужчину и двух женщин) по подозрению "в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению терактов". Таким образом, общее число задержанных по следам теракта увеличилось до шести.