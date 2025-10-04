Украинцы высказались об уровне коррупции в стране

Значительная часть украинцев (71%) полагает, что на Украине вырос уровень коррупции в последние годы, отметили исследователи Киевского международного института социологии на основе данных опроса, проведенного с 19 по 28 сентября текущего года. Об этом пишет ТАСС.

На рост уровня коррупции указало большинство опрошенных во всех частях Украины — центральной, западной, восточной и южной, отметили специалисты.

Вместе с тем, заметили исследователи, 20% респондентов полагают, что уровень коррупции с начала СВО не изменился. Кроме того, 5% участников опроса заявили, что показатель снизился в последние годы.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, пояснил, что «коррупция остается в глазах общественности серьезнейшей проблемой». При этом, по его словам, противодействие коррупции в стране малоэффективно.

Опрос КМИС проводился 19-28 сентября методом телефонных интервью, в нем приняли участие 1029 человек старше 18 лет на подконтрольных Киеву территориях. Статистическая погрешность составила не более 4,1%.

Ранее сообщалось, что сотрудник ТЦК (украинский аналог военкомата) был задержан в Ивано-Франковской области при получении взятки. Мужчина занимался незаконным оформлением документов, освобождающих от мобилизации, за $1 тыс. (83 тыс. рублей).