Штурмовавший Капитолий американский «шаман» обратился к Путину

Американец Джейкоб Ченсли, штурмовавший Капитолий в 2021 году в костюме шамана, передал послание президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Ченсли сказал, что России помогают теплое сердце матушки-земли, шаманский дух и «преданная бдительность батюшки-неба». Он также попросил передать привет российскому лидеру.

«Передайте Путину привет и пожелание помнить о сибирском духе, который провел его народ через самые суровые условия, какие только можно представить», — сказал Ченсли.

Штурм Капитолия произошел 4,5 года назад. Тогда манифестанты ворвались в конгресс, протестуя против результатов выборов и утверждения Джо Байдена президентом США.

Джейкоб Ченсли стал одним из самых известных участников штурма. Его фото в меховой шапке с рогами появилось во многих мировых СМИ. В 2021 году он был приговорен к тюремному заключению и штрафу в две тысячи долларов. Весной 2023 года Ченсли вышел на свободу.