Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал резкое заявление о будущем страны в условиях глобальной нестабильности. Во время рабочей поездки в Гомельскую область он подчеркнул, что на фоне мирового передела главной задачей для белорусов становится выживание.

Глава государства использовал яркий исторический образ, чтобы донести свою мысль до граждан.

«Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья) — в лаптях ходить, — не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить», — цитирует президента агентство БелТА.

Таким образом, Лукашенко связал глобальную политику с необходимостью развивать внутренние регионы, в частности Полесье, чтобы избежать регресса и бедности.

Это уже не первое подобное заявление белорусского лидера. Ранее, 30 сентября, на встрече с главами правительств стран СНГ, он также говорил о том, что в мире идет настоящее «сражение за передел мира».

