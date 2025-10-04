В ХАМАС ответили на вопрос об управлении сектором Газа

Вопрос о политическом управлении сектором Газа должен решать палестинский народ. Об это РИА Новости заявил представитель палестинского движения ХАМАС.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

ХАМАС подчеркнул, что другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связаны с единой национальной позицией и соответствующими международными законами и резолюциями, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры». Движение в своем заявлении подчеркнуло, что «будет принимать участие в этом и вносить ответственный вклад».