На Украине заявили о российских «агентах и кротах» в ЕС

Россия якобы внедрила в страны Европейского союза (ЕС) агентов и кротов, которые, по его словам, отвечали за полеты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также на военных базах союзников. Об этом в интервью The Guardian заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«Он [Кислица] описал их как консервы — буквально по-украински "консервные банки", которые могут быть активированы или "открыты" Москвой при необходимости», — пишет британская газета.

Ранее власти Германии и Дании сообщили о появлении неопознанных объектов в небе. Так, 1 октября стало известно, что беспилотники вели наблюдение за немецкими военными базами, верфями, нефтеперерабатывающими заводами и правительственными объектами. До этого, в сентябре, дроны несколько раз нарушали воздушное пространство Дании.