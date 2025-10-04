Жителей Газы призвали избегать поездок на север анклава

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X предупредил жителей Газы о том, что город остается «опасной» зоной боевых действий.

Он призвал жителей избегать поездок на север анклава и не приближаться к районам, где действуют израильские военные.

4 октября президент США Дональд Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа, чтобы можно было безопасно вывести заложников. По его словам, палестинское движение ХАМАС готово к миру. При этом переговоры об окончательном урегулировании ситуации продолжаются, добавил американский лидер.

Израиль направит переговорщиков для обсуждения освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа. Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.