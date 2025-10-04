В Иране казнили шесть человек за шпионаж в пользу Израиля

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении шести человек, признанных виновными в сотрудничестве с израильскими спецслужбах и организации ряда нападений. Об этом сообщает информагентство Mehr.

Как говорится в публикации, среди казненных был и курдский боевик, причастный к убийству священнослужителя. По данным следствия, все осужденные в ходе суда признались в совершении нескольких актов насилия. В их число вошли ликвидация четырех сотрудников силовых структур, а также организация взрыва в городе Хорремшехр на юго-западе страны.

Ранее сообщалось, что суд в Китае казнил женщину, которая со своими сообщниками похитила и продала 17 детей.