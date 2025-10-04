Гросси сделал резкое заявление о ситуации на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал «серьезной ситуацией для ядерной безопасности» 10-дневное отключение внешнего электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Гросси отметил, что в настоящее время резервные дизельные генераторы на станции работают «без проблем», запасов топлива достаточно.

«[Вместе с тем] для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьезная. Я призываю обе стороны сделать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется», — отметил гендиректор.

По его словам, создалась беспрецедентная ситуация, которая должна быть разрешена без отлагательств. Он добавил, что в решении вопроса должны быть заинтересованы все стороны.

Напомним, что внешнее электроснабжение станции было прекращено 23 сентября в результате «огневого воздействия ВСУ» на высоковольтную линию 750 кВт «Днепровская». С тех пор ЗАЭС питается от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС «Ферросплавная -1» была отключена 7 мая.

Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» пригрозил зеркальным ответом на удары по Запорожской АЭС.

«На той стороне люди тоже должны понимать, если они будут с этим играть вот так опасно, у них есть еще работающая атомная электростанция на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — предупредил глава государства.

Согласно данным МАГАТЭ, это отключение внешнего электроснабжения является самым продолжительным из десяти подобных инцидентов, которые произошли на ЗАЭС с начала военного конфликта на Украине.