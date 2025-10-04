Жапаров допустил проведение референдума о возврате смертной казни в Киргизии

Глава Киргизии Садыр Жапаров заявил, что законопроект о возвращении в стране смертной казни могут вынести на референдум.

«Проект закона «О внесении изменения в ст. 25 Конституции» выносится на общественное обсуждение в первоочередном порядке. Затем Конституционный суд даёт заключение на проект. Этот законопроект может быть принят на референдуме», — сказал он госагентству «Кабар».

Ранее Игорь Краснов назвал возвращение смертной казни невозможным в России.

Депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет ранее предложил снять мораторий на смертную казнь в отношении террористов.