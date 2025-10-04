Аэропорт в Германии возобновил полеты после инцидента с дронами

Аэропорт Мюнхена возобновил полеты после приостановки рейсов из-за сообщения о беспилотниках. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Ранее агентство Reuters сообщило, что аэропорт второй раз за сутки приостановил полеты из-за дронов.

Отмечается, что полеты восстановлены начиная с 7:00 (8:00 по московскому времени). Задержки рейсов ожидаются в течение всего дня.

В ночь на 3 октября аэропорт Мюнхена также приостанавливал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидента было отменено около 20 запланированных рейсов.

Газета Bild сообщила, что эти беспилотники сначала кружили над объектами бундесвера. По информации издания, первые БПЛА были замечены еще в 19:30 (20:30 мск) над авиабазой в Эрдинге, которая находится в восьми километрах от аэропорта Мюнхена.