Россия якобы внедрила «агентов и кротов» в страны Европы для «запуска» беспилотников над аэропортами и военными базами НАТО.

Об этом заявил заместитель МИД Украины Сергей Кислица в интервью газете The Guardian.

«Кислица заявил, что Россия внедрила в страны ЕС «агентов и кротов», которые, по его словам, отвечали за полеты беспилотников над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами союзников», — говорится в сообщении издания.

В начале октября, пишет Guardian, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с лидерами ЕС на саммите в Копенгагене, где премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа столкнулась с самой сложной и опасной ситуацией со времен окончания Второй мировой войны.

Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.