Макрон сообщил о смерти французского военкора в зоне СВО

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в зоне проведения спецоперации погиб военный корреспондент Антони Лалликан, сопровождавший украинскую армию.

Уточняется, что Лалликан погиб 3 октября в результате атаки беспилотников. От этого же удара также пострадал украинский журналист.

— Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье, его близким, а также всем его коллегам, — написал Макрон в личном блоге в соцсети Х.

До этого на Украине потерпел крушение истребитель МиГ-29. Сообщалось, что самолет разбился при заходе на посадку после выполнения боевого задания. В результате трагедии погиб пилот — майор Сергей Викторович Бондарь, 1979 года рождения.

В апреле в больнице скончался военный корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Он получил ранение при обстреле съемочной группы в Луганской Народной Республике и почти месяц находился в госпитале. Кто еще из военкоров и сотрудников средств массовой информации погиб в зоне СВО или из-за боевых действий — в материале «Вечерней Москвы».