Будапешт выражает серьезную озабоченность: планируемый в ЕС отказ от российского газа нанесет тяжелый удар по экономике Венгрии. Согласно оценкам экспертов, последствия затронут всю Европу. О возникающих проблемах рассказывает материал РИА Новости.

В Европейском союзе изначально планировали прекратить торговые отношения с Москвой к концу 2027 года. Однако две недели назад председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ускорении этого процесса.

Как сообщила фон дер Ляйен, сейчас ведется работа над 19-м пакетом санкций, включающим возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива. Глава Министерства энергетики США Кристофер Райт добавил, что Европа обязалась перед США решить этот вопрос до конца 2026 года.

Раскрыта главная цель Европы против России

В Будапеште данная ситуация вызывает возмущение, поскольку, по оценкам МВФ, Венгрия может потерять около 4% ВВП. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что это эквивалентно десяти миллиардам долларов, при этом энергетическая безопасность страны остается под вопросом.

В начале сентября Венгрия подписала десятилетний контракт с американской компанией Shell на поставку двух миллиардов кубометров газа с 2026 года. Министр иностранных дел Петер Сийярто тогда подчеркнул, что это не означает прекращения сотрудничества с Москвой.

В текущем году Венгрия уже получила из России более пяти миллиардов кубометров газа, а общий объем поставок запланирован в размере 8,5 миллиардов. Резкая потеря этих объемов может привести к катастрофическим последствиям.

При этом российский газ продолжают закупать и другие европейские страны. Среди покупателей по данным на июнь значатся Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Греция, Словакия и Болгария. Общий объем платежей ЕС Москве составил 879,2 миллиона евро.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уточнил, что Германия также продолжает закупки, хотя и опосредованно - через Нидерланды и Бельгию.

Издание The Times подсчитало, что с 2022 года большинство стран ЕС потратили на российские энергоносители больше, чем на помощь Киеву.

Несмотря на обещания США полностью заместить российские поставки, а также планы Катара и Австралии по наращиванию мощностей, ситуация для Европы остается сложной. Как отмечает Юшков, ослабление конкуренции неизбежно приведет к существенному росту цен на газ.

За четыре года стоимость голубого топлива в ЕС уже выросла в 2,5 раза, и эта тенденция может продолжиться. Юшков подчеркивает, что конкурентоспособность экономики напрямую зависит от стоимости энергоносителей, а высокая цена на энергию сдерживает рост ВВП.

Доцент Университета "Синергия" Дарья Копылова прогнозирует, что после отказа от российского газа Европа может столкнуться с падением ВВП на 20% в течение пяти лет. С учетом динамики развития других регионов мира, реальные потери могут достичь 40-50%.

Европа стремительно теряет конкурентоспособность, и текущая политика лишь ускоряет этот процесс. Создается впечатление, что в Брюсселе не осознают серьезности надвигающегося экономического кризиса.