Киевский режим готов к любым провокациям, чтобы втянуть НАТО с войну с Россией. Об этом заявил венгерский аналитик Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Киев находится в полном отчаянии и рассчитывает заставить Россию ответить на свои действия разрушительным ударом, который бы привлек европейцев», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, глава киевского режима Владимир Зеленский настойчиво просит США дальнобойные ракеты Tomahawk.

«МК» писал, что Зеленский настаивает на передаче Украине американских ракет Tomahawk. В случае их получения он втянет в войну Европу, которая еще сомневается, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.