В Германии захотели сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

Германия намерена развивать сотрудничество в области разработки систем защиты от БПЛА с Украиной и Израилем. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на главу МВД ФРГ Александра Добриндта.

«Германия, по данным министра внутренних дел Александра Добриндта, будет развивать сотрудничество с Украиной и Израилем в сфере защиты от дронов», — отмечается в статье.

Как утверждается, в федеральной полиции Германии появится новое подразделение. Оно будет заниматься исключительно вопросами борьбы с дронами В его рамках будут созданы отделы разработок и исследований.

В небе над Германией заметили подозрительные дроны

До этого Добриндт заявлял, что кабмин ФРГ на следующей неделе намерен пересмотреть закон о полиции и создать правовую основу для борьбы с БПЛА.

Накануне издание Bild написало, что неопознанные дроны впервые появились над военным объектом в Германии. Как уточнялось, беспилотники, размер которых составлял от 60 сантиметров до метра, были замечены над авиабазой Эрдинг под Мюнхеном.

До этого сообщалось, что неопознанные дроны вели наблюдение за военными базами, верфями, нефтеперерабатывающими заводами в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.