Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении своей партии — Христианско-демократического союза (ХДС) — занять более жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Соответствующее заявление главы немецкого правительства распространила телекомпания MDR.

В своем обращении Мерц не только очертил новые строгие рамки взаимоотношений, но и полностью исключил любые формы сотрудничества с АдГ на будущее. Одновременно он предупредил о потенциальной политической угрозе, указав, что по итогам предстоящих в сентябре 2026 года выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт пост премьер-министра может занять представитель именно этой партии.

Мерц посетовал на слабеющую притягательность Запада

«Альтернатива для Германии» в День германского единства, отмечавшийся 3 октября, обвинила правительство Мерца в действиях, ведущих к расколу немецкого общества.

Ранее сообщалось, что в США столкнулись с нехваткой финансирования для содержания ядерного арсенала.