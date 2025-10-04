Ирландская авиакомпания призвала НАТО сбивать российские беспилотники

Ирландская авиакомпания Ryanair призвала НАТО сбивать российские дроны, пролетающие над маршрутами аэропортов. Об этом сообщила газета Politico.

«Почему мы не сбиваем эти дроны? Если российский военный самолет пересекает воздушное пространство НАТО, его перехватывают. Почему же иначе с беспилотниками?» — сказал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.

29 сентября бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал НАТО к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что альянс следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

Генсек НАТО признал невозможность сбивать дроны дорогостоящими ракетами

2 октября портал Euractiv сообщил, что крупнейшие экономики Европы – Франция, Германия, Италия и Испания скептически отнеслись к идее создания «стены дронов» на границе с Россией, продемонстрировав разногласия внутри ЕС по этому вопросу. В материале отмечается, что на встрече в Копенгагене лидеры стран Евросоюза высказывали самые разные мнения по этому поводу.

Ранее Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА.