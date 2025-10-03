ХАМАС заявил о готовности освободить всех израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом урегулирования конфликта в секторе Газа, предложенным американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу палестинского движения.

В заявлении ХАМАС говорится, что оно готово немедленно начать переговоры через посредников.

«ХАМАС согласно освободить всех живых заложников оккупантов Израиля и передать тела в соответствии с формулой обмена, предложенной Трампом, и при наличии необходимых условий "на земле" для обмена», — отметили в пресс-службе движения.

Также там указали, что готовы передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов. В ХАМАС подчеркнули, что все палестинские фракции «пришли к консенсусу» относительно необходимости формирования будущего административного органа, который будет пользоваться «поддержкой со стороны арабских и исламских стран».

Остальные вопросы, указанные в предложении Трампа относительно будущего сектора Газа и прав палестинцев, должны решаться в рамках единой национальной позиции и международного права. При этом в ХАМАС подчеркнули, что намерены «принимать участие в этом и вносить ответственный вклад».

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если движение не согласится до вечера 5 октября по вашингтонскому времени на мирное соглашение, предложенное им. План президента США состоит из 20 пунктов и включается в себя прекращение боевых действий, вывод израильских войск из Газы и освобождение заключенных палестинцев.