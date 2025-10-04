Гутерриш приветствовал готовность ХАМАС отпустить заложников

Газета.Ruиещё 2

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш приветствовал готовность палестинского движения ХАМАС отпустить заложников. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Генсек ООН оценил готовить ХАМАС отпустить заложников
© Газета.Ru
«Генеральный секретарь приветствует и воодушевлен заявлением ХАМАС о готовности освободить заложников и начать действовать на основе недавнего предложения президента США Дональда Трампа. Он настоятельно призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец трагическому конфликту в Газе», — сказал представитель генсека.

Дюжаррик добавил, что ООН намерена поддержать усилия по прекращению огня, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа и освобождению заложников.

ХАМАС заявил о готовности освободить всех израильских заложников

О согласии ХАМАС освободить заложников несколькими часам ранее сообщил телеканал Al Jazeera. Кроме того, движение выразило готовность передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

В ХАМАС подчеркнули, что другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связаны с единой национальной позицией и соответствующими международными законами и резолюциями.

Ранее Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки Газы.