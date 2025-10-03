Конгрессмен Джонсон фактически признал, что Трамп нездоров

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон во время разговора с конгрессвумен-демократом Мадлен Дин фактически согласился с ее словами о том, что президент США Дональд Трамп нездоров. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на американское СМИ.

На опубликованном видео Дин говорит Джонсону, что Трамп потерял контроль над собой. Затем она добавила, что, по ее мнению, президент США нездоров.

Отвечая Дин, Джонсон признал, что многие согласны с ней.

«Я не контролирую его», — добавил конгрессмен.

Продолжая разговор, Дин указала, что считает речь Трампа перед военными генералами «опасной». Кроме того, по ее словам, заявления американского главы наносят ущерб международному имиджу США. Джонсон сказал, что не видел данное выступление Трампа.