Трамп призвал немедленно остановить бомбардировки Газы

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал немедленно остановить бомбардировки секторы Газы Израилем после реакции палестинского движения ХАМАС на его мирный план.

По его словам, это нужно для безопасного вывода заложников.

«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывести заложников. Сейчас это слишком опасно», — отметил Трамп.

Он уточнил, что движение ХАМАС, вероятно, готово к долгосрочному миру.

ХАМАС заявил о готовности освободить всех израильских заложников

Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук говорил, что освобождение израильских заложников, как того требует план президента США Трампа, нереально в нынешних условиях, которые сложились в секторе Газа.

Также Абу Марзук отметил, что реализация пунктов плана американского лидера требует детализации и разъяснений.

3 октября в ХАМАС заявили о готовности освободить всех пленных согласно плану Трампа.

Также движение согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.

В этот же день Трамп пригрозил ХАМАС «невиданным адом», если они не согласятся принять условия его мирного плана до вечера 5 октября. Он подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке будет установлен так или иначе.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по Газе при одном условии.