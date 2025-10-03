В Берлине начались протесты против конфронтации с Россией. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации источника, на улицы немецкой столицы вышли тысячи граждан Германии. Организаторами протестов стал альянс мирных активистов «Войны — больше никогда». Помимо демонстрации, альянс также призвал власти страны к дипломатии.

Как рассказали организаторы, для участия в митинге зарегистрировались около 10 тысяч человек. Полиция оценивает число участников в 7 тысяч. Некоторые протестующие принесли с собой флаги с изображением голубя мира и плакаты с призывами к прекращению поставок оружия и отказу от милитаризации. Среди участников протеста есть сторонники партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», и представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

