На ТЭЦ в Краматорске начался пожар после удара

В Краматорске Донецкой народной республики (ДНР) был нанесен удар по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), на объекте начался пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном снимке запечатлены столбы огня и дыма. Отмечается, что в Краматорске и ближайших населенных пунктах частично пропал свет. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины на фоне российских атак эвакуирует учебные центры из Черниговской области вглубь страны. Причиной такого решения стал удар по учебному центру в Гончаровском, который привел к потерям среди мобилизованных.