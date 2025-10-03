СБУ обвинила Россию в убийстве Парубия

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в убийстве бывшего спикера Рады Андрея Парубия. Об этом сообщает РБК.

Согласно сообщению СБУ, признавшийся в убийстве Парубия житель Львова действовал по поручению российских спецслужб. Украинское ведомство утверждает, что более года назад мужчину завербовали для выполнения разных заданий и сбора информации о ВСУ. В какой-то момент ему поручили убийство Парубия. Для исполнения покушения он отслеживал расписание дня и маршруты цели, а также готовил план побега за границу.

Зеленский присвоил звание Героя Украины убитому депутату

Теперь мужчину обвиняют в уголовном нарушении по ч. 2 ст. 111 УК Украины — «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения». Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала чиновника Минюста за организацию схемы уклонения от мобилизации.