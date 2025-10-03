Премьер Украины пошутила, что предпочла бы остаться главой Минэкономики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пошутила, что из-за действий Владимира Зеленского в отношении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры предпочла бы остаться министром экономики. Об этом сообщает The New York Times.

В издании уточнили, что это произошло на встрече Свириденко с дипломатами G7 в июле.

«Шаг Зеленского, направленный на ослабление антикоррупционных агентств, поставил Свириденко в сложное положение. Она попыталась ослабить напряженность с помощью шутки. Свириденко сказала, что если бы знала, какая буря ее ожидает, то осталась бы министром экономики», — говорится в тексте.

Кроме того премьер Украины попыталась дистанцироваться от действий Зеленского. Она сказала, что не продвигала закон в отношении НАБУ и САП.

«Я не думаю, что доверие к киевским властям было полностью подорвано, но оно было немного ослаблено», — сказала Свириденко.

Напомним, что в июле Верховная рада приняла законопроект, который ограничивает деятельность НАБУ и САП. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ также подписал Зеленский. Это вызвало протесты на Украине. В связи с этим 24 июля Зеленский внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал укрепить независимость этих органов. Уже 31 июля он был принят.