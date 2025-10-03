Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массивный удар по энергосистеме республики. Он отметил в своем вечернем видеообращении в Telegram, что только газовые объекты были атакованы 35 российскими ракетами.

«Только в одном ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить», — подчеркнул украинский лидер.

МИД Украины попросил Запад помочь Киеву пережить зиму после атак ВС России по энергетике

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киеву нужна помощь Запада, чтобы пережить зиму после российских ударов по энергетике. По его словам, атака ВС РФ в ночь на 3 октября в Харьковской и Полтавской областях нанесла значительный ущерб.