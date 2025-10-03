Из Днепропетровской области массово бегут мирные жители из-за приближения линии фронта. С таким утверждением выступило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на жительницу региона.

«Все уже выезжают. В моем окружении 80 процентов имели какое-то свое дело. Это магазины, продажи, кафе, кто-то выращивал овощи на продажу... И сейчас все выезжают», — отметила она.

Также Юлия утверждает, что местные жители считают происходящее «сознательным сливом земель», а также крайне негативно оценивают положение ВСУ на фронте. Украинская армия скрывает реальные данные, подчеркнула она в комментарии изданию.

Ранее военкор Евгений Поддубный рассказал, что группировка «Восток» ВС РФ продолжает продвижение на запад в Днепропетровской области. По словам командира отделения ВС России с позывным Угрюмый, части ВСУ на этом участке фронта испытывают проблемы со снабжением.

До этого украинские СМИ также написали, что Вооруженные силы России продвинулись вглубь Украины. На карте обозначили продвижение российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях.