На Украине засекретили данные о предприятиях ВПК

RT на русском

На Украине засекретили данные о предприятиях ВПК, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.

© Global Look Press
«Правительство приняло решение ограничить доступ к данным о предприятиях ВПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях», — написала она в Telegram.

Свириденко объяснила этот шаг запросом со стороны украинских оружейников.

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник ранее раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за попытку засекретить поставки оружия Украине.