На Украине засекретили данные о предприятиях ВПК
На Украине засекретили данные о предприятиях ВПК, сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.
«Правительство приняло решение ограничить доступ к данным о предприятиях ВПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях», — написала она в Telegram.
Свириденко объяснила этот шаг запросом со стороны украинских оружейников.
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник ранее раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за попытку засекретить поставки оружия Украине.