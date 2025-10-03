Макрон подтвердил смерть французского журналиста от FPV дрона

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский фотожурналист Антони Лалликана стал жертвой FPV-дрона, и выразил соболезнования. Об этом он написал в соцсети Х.

«Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал украинскую армию на фронте. С глубокой скорбью я узнал о его гибели», — написал Макрон.

Как писало украинское издание «Страна.ua», французский журналист Лалликан стал жертвой дрона вблизи Дружковки Донецкой области, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранение.

24 марта посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по журналистам, освещающим события в зоне проведения специальной военной операции.

В мае сообщалось, что в пределе строящегося храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона, который находится в парке имени Артема Боровика в Москве, открылась Галерея памяти погибших журналистов.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что на мраморных плитах, установленных в галерее, высечены порядка 700 имен военных корреспондентов и писателей, которые погибли, освещая военные конфликты разных лет, начиная с Великой Отечественной войны.