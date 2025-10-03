В ЕС ответили на вопрос о выступлении Путина на «Валдае»

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью отказалась комментировать выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай», заявив, что в Брюсселе не отслеживают заявления российского лидера. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос о саркастическом замечании Путина про НЛО над Европой Пинью ответила:

«Мы не следим за выступлениями президента Путина».

На уточняющий вопрос, почему Еврокомиссия, позиционирующая себя как «геополитическая структура», игнорирует ключевые геополитические заявления, представитель ЕК повторила:

«Мы более не комментируем это».

В НАТО высказались о войне с Россией после слов Путина

В пятницу немецкое издание Berliner Zeitung писало, что выступление Путина на «Валдае» показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом.

В ходе своей речи на «Валдае» Путин назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом.

Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить», но этого не произошло.

Ранее в Японии увидели в словах Путина намек на удар «Орешником» по Европе.