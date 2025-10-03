На границе Белоруссии с Польшей нашли тело женщины

Брестские пограничники обнаружили тело мертвой женщины африканской внешности на границе с Польшей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Уточняется, что тело женщины нашли в Каменецком районе 2 октября.

«Труп находился в непосредственной близости от польского забора», — говорится в тексте.

Для установления всех обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии указали, что с начала 2025 года миграционная политика, проводимая в Европе, стала причиной гибели 15 человек. С 2021 года на границе с ЕС обнаружили 76 трупов беженцев.