Стало известно о планах принца Гарри забрать детей у Меган Маркл

Карл III простил младшего сына и принял его во дворце. Встреча прошла в сентябре. Окрыленный Гарри вернулся в США и теперь планирует дальнейшие шаги для воссоединения с семьей.

Поговаривают, что герцог Сассекский ведет переговоры с отцом по поводу работы. Гарри хотел бы снова представлять королевскую семью, но не ежедневно, а подключаясь в те моменты, когда Карлу III и принцу Уильяму понадобится помощь.

Возвращение Гарри к деятельности старшего члена королевской семьи стало лишь одной из тем, которые обсуждались на встрече с монархом. Как выяснили журналисты RadarOnline, герцог Сассекский просил отца посодействовать учебе принца Арчи и принцессы Лилибет в Лондоне.

Гарри планирует забрать детей у жены и увезти их в Британию. Принц поставил Меган Маркл перед фактом. Сейчас Арчи шесть лет, а Лилибет четыре, так что пока им еще далеко до поступления в пансионаты Лондона, куда детей отправляют в 12-13 лет. И все же Гарри посчитал необходимым уже сейчас обсудить с женой такой вариант. Меган была крайне возмущена, что подобные мысли вообще пришли в голову ее мужа.

"Гарри считает, что школы в Великобритании лучше, чем в США, и обучение Арчи и Лилибет там не только отдаст дань уважения их корням, но и послужит возможностью построить будущее в королевской семье. Он не хочет лишать их права, данного им по праву рождения", — отмечает инсайдер RadarOnline.

Расстройство Меган понятно: она ни в коем случае не хочет переезжать в Лондон, из которого сбежала в 2020 году в солнечную Калифорнию. Между тем, даже если обратный переезд герцогини случится, все равно она будет разлучена с сыном и дочерью, которые, вероятнее всего, окажутся именно в школе-пансионе.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи в январе 2020 года. Вскоре после официального заявления они забрали сына Арчи и улетели в США, на родину герцогини Сассексой. Малышка Лилибет родилась уже в Америке.