Президент Сербии высказался о сотрудничестве с РФ

Россия никому не уступит свою мажоритарную долю в российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) в свете ожидаемых санкций США. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Не дадут россияне, не пустят, чтобы кто-то это забрал. Вы должны это понять, чтобы мы прекратили все разговоры и сказки. Есть миллион друзей в мире, которые бы нам помогли и заплатили бы большую цену, чем реальная стоимость и все остальное и это бы взяли, но россияне этого не хотят», — сказал он.

Вучич упрекнул предыдущие власти страны, которые приняли в 2007-2008 годах решение о приватизации «Нефтяной индустрии Сербии».

В конце сентября сообщалось, что США отложили до 8-9 октября введение санкции против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии».

2 сентября Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о достижении договоренности совместно решать вопрос, касающийся введения санкций против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».