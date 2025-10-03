Украина обратилась к Западу после атак ВС России по энергетике

Киеву нужна помощь Запада, чтобы пережить зиму после российских ударов по энергетике. Об этом заявил в официальном обращении в социальной сети Украины Андрей Сибига.

«Нам также нужна немедленная дополнительная энергетическая помощь, в том числе дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пережить четвертую военную зиму», — заявил дипломат.

МИД Украины прокомментировал возможный срыв поставок оружия США

Он отметил, что российская атака в ночь на 3 октября по энергетической инфраструктуре Украины в Харьковской и Полтавской областях нанесла значительный ущерб.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины на фоне российских атак эвакуирует учебные центры из Черниговской области вглубь страны. Причиной такого решения стал удар по учебному центру в Гончаровском, который привел к потерям среди мобилизованных.