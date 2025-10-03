США нанесли новый удар по судну наркоторговцев в международных водах вблизи Венесуэлы

США по приказу главы Белого дома Дональда Трампа нанесли новый удар по судну наркоторговцев в международных водах вблизи Венесуэлы. Об этом в соцсети X сообщила глава Пентагона Пит Хегсет.

«Ранее сегодня утром по приказу президента Трампа я распорядился нанести кинетический удар по судну, перевозившему наркотики и связанному с организациями, признанными террористическими», — написал он.

Глава Пентагона добавил, что в результате удара уничтожены четыре «наркотеррориста», которые находились на борту судна.

2 сентября Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. Республиканец подчеркнул, что Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ Николас Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет и объявил мобилизацию 25 тысяч военных.